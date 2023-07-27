В КНДР прошел парад по случаю 70-летия победы в Отечественной освободительной войне

В Минобороны РФ ранее сообщили, что на нем будет присутствовать глава ведомства Сергей Шойгу

СЕУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Военный парад по случаю 70-летия победы в Отечественной освободительной войне (Корейской войне 1950-1953 годов) прошел в КНДР. Об этом со ссылкой на источники сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Оно не приводит деталей прошедшего парада.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на нем будет присутствовать глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. Российская делегация во главе с Шойгу прибыла в КДНР в среду.

Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте, помимо КНДР и Республики Корея, приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН со стороны Сеула. Пхеньян также получал поддержку от СССР. Война закончилась перемирием, однако мирный договор все еще не подписан.