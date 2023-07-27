Правительство Швеции поставило задачу улучшить защиту от терроризма

По словам министра юстиции Гуннара Стрёммера, угроза терроризма исходит в основном от трех групп - исламистов, правых экстремистов и автономных левых

СТОКГОЛЬМ, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Швеции принимает меры из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, перед 15 ведомствами поставлена задача сделать более эффективной защиту от терроризма. Об этом рассказал на пресс-конференции министр юстиции Гуннар Стрёммер.

"Это касается в том числе таможни, НИИ обороны, полиции безопасности [СЕПО], полиции, управления по борьбе с экономическими преступлениями, управления судоходства и управления по радиационной безопасности. Работу возглавит полиция безопасности, - пояснил он. - Правительство предпринимает систематические усилия против создания неверного образа Швеции, распространяемого экстремистскими и государственными деятелями. Мы интенсивно работаем над пресечением угроз и предотвращением терактов против Швеции".

По словам Стрёммера, угроза терроризма исходит в основном от трех групп. "Частично со стороны исламистов, частично со стороны правых экстремистов и частично со стороны автономных левых. В последние годы прежде всего со стороны первых двух, - продолжил министр юстиции. - В течение последних шести месяцев ряд событий по отдельности и в совокупности представлял угрозу [для безопасности] Швеции. Это в том числе сжигание Корана, но и не только это".

Сожжение священной книги мусульман вызвало резкую реакцию со стороны мусульманского мира. Полиция безопасности считает, что в Швеции ухудшилась ситуация с безопасностью. По словам присутствовавшей на пресс-конференции главы СЕПО Шарлотты фон Эссен, после акций со сжиганием Корана Швеция стала более законной мишенью для воинствующего экстремизма.