Египет заявил об открытости для сотрудничества в борьбе с отмыванием средств

По словам начальника отдела исследований и стратегического анализа Управления финансовой разведки Египта Ваиля Мухаммеда Рафика, FATF в Южной и Восточной Африке "обращает особое внимание на риски, которые возникают в связи с подобного рода преступлениями"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Египет открыт для взаимодействия с другими странами в сфере финансовой разведки и борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщил начальник отдела исследований и стратегического анализа Управления финансовой разведки Египта Ваиль Мухаммед Рафик, выступая на дискуссии "Международное сотрудничество в сфере финансовой безопасности" на полях саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

"У нас есть соответствующие структуры в Египте, которые проводят работу в этой сфере и приветствуют международное сотрудничество и взаимодействие с другими странами. Мы налаживаем хорошие отношения, взаимодействуем с различными странами и подписываем соглашения, иногда работаем по конкретным вопросам и конкретным делам", - сказал чиновник.

По словам Рафика, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в Южной и Восточной Африке "обращает особое внимание на риски, которые возникают в связи с подобного рода преступлениями". "В рамках работы FATF были подготовлены определенные проекты, чтобы противостоять торговле людьми и противодействовать контрабанде, и проводились очень важные исследования", - продолжал начальник отдела.

"Члены FATF в Африке создали центры и офисы по борьбе с оборотом наркотиков, мы в том числе получали информацию от разных стран в различных регионах Африки и других, чтобы знать, где происходят подобного рода преступления, где происходит отмывание денег, каковы могут быть результаты подобных действий, и привлекали различные агентства, чтобы взаимодействовать в рамках противодействия этим преступлениям", - рассказал чиновник.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.