На Украине вступил в силу закон, требующий изменить все связанные с Россией топонимы

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь называет выполнение этого закона "мощным инструментом укрепления национальной безопасности" его страны

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Закон "о деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля, обязывает местные власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

"Сегодня, 27 июля, вступил в силу закон Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимов", принятый Верховной радой Украины 21 марта 2023 года. <...> Теперь согласно закону <...> у местных советов есть шесть месяцев, чтобы искоренить все российские имперские нарративы из названий географических объектов", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как поясняет Креминь, закон запрещает "пропаганду российской имперской политики", использование ее символики, создает условия для "увековечивания памяти о борьбе против российской имперской политики" и устанавливает ответственность за нарушение законодательства о запрете российской символики. Кроме этого, должны быть приведены в соответствие со стандартами государственного языка все "русскоязычные" названия сел, поселков и городов, таких, например, как Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка, Луч и другие. Предложения о переименовании должны быть поданы в Верховную раду органами местной власти и местного самоуправления до конца года.

Выполнение этого закона уполномоченный по языку называет "мощным инструментом укрепления национальной безопасности" Украины.

Изменение топонимов, связанных с советским периодом, началось на Украине после принятия в 2015 году закона о декоммунизации. На практике уже тогда началось искоренение всего, что напоминало о вековых связях с Россией и русской культурой. До 2022 года власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна дерусификации. По информации Минкультуры, только за 2022 год переименовано 9 859 географических названий. В Минкультуры разработали специальный проект "анти-Пушкин" и по итогам 2022 года отчитались о сносе 28 памятников поэту, а также 145 памятников другим выдающимся российским деятелям.