27 июля, 13:44
Военная операция на Украине

Президент Бурунди считает возможным устранение разногласий РФ и Украины путем диалога

Эварист Ндайишимийе заявил, что мир переживает непростые времена, когда многосторонний подход находится под угрозой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. В Бурунди считают, что разногласия между Россией и Украиной могут быть урегулированы с помощью переговоров. Об этом заявил президент республики Эварист Ндайишимийе на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

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"Мир переживает непростые времена, когда многосторонний подход находится под угрозой. Бурунди всегда придерживается мирных способов урегулирования конфликтов, поэтому Бурунди считает, что разногласия между Россией и Украиной могут быть мирно разрешены с помощью переговоров и диалога", - сказал он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаБурундиРоссияНдайишимийе, ЭваристВоенная операция на Украине
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