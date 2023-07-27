Президент Бурунди считает возможным устранение разногласий РФ и Украины путем диалога

Эварист Ндайишимийе заявил, что мир переживает непростые времена, когда многосторонний подход находится под угрозой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. В Бурунди считают, что разногласия между Россией и Украиной могут быть урегулированы с помощью переговоров. Об этом заявил президент республики Эварист Ндайишимийе на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

"Мир переживает непростые времена, когда многосторонний подход находится под угрозой. Бурунди всегда придерживается мирных способов урегулирования конфликтов, поэтому Бурунди считает, что разногласия между Россией и Украиной могут быть мирно разрешены с помощью переговоров и диалога", - сказал он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.