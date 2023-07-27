27 июля, 13:39
Саммит Россия – Африка

Президент Бурунди пригласил Путина посетить республику

Эварист Ндайишимийе сообщил, что удобная для президента России дата будет зафиксирована в дипломатическом порядке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить страну с визитом.

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"Я бы хотел пригласить вас посетить Бурунди с визитом, когда вам будет удобно. Эта дата будет зафиксирована в дипломатическом порядке", - сказал он на переговорах с президентом РФ на полях саммита Россия - Африка.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБурундиРоссияСаммит Россия – АфрикаНдайишимийе, Эварист
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