Президент Бурунди пригласил Путина посетить республику

Эварист Ндайишимийе сообщил, что удобная для президента России дата будет зафиксирована в дипломатическом порядке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить страну с визитом.

"Я бы хотел пригласить вас посетить Бурунди с визитом, когда вам будет удобно. Эта дата будет зафиксирована в дипломатическом порядке", - сказал он на переговорах с президентом РФ на полях саммита Россия - Африка.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.