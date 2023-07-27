Зеленский пожаловался на отсутствие "конкретной" помощи со стороны президента Бразилии

По словам президента Украины, Киев хотел бы рассчитывать на "серьезную" гуманитарную помощь от Бразилиа, в том числе в разминировании

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие "конкретной" помощи Киеву со стороны бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом пишет в четверг газета Globo.

"Мне нужны конкретные вещи. Во-первых, чтобы он собрал Латинскую Америку и дал нам возможность встретиться и поговорить. Это политическая помощь", - цитирует его издание. По признанию украинского лидера, для него важно добиться поддержки стран латиноамериканского региона и, в частности Бразилии, которую он хотел бы посетить, если поступит соответствующее приглашение.

Среди прочего, полагает Зеленский, Киев хотел бы рассчитывать на "серьезную" гуманитарную помощь от Бразилиа, в том числе в разминировании. Вместе с тем он признает, что попытки добиться от действующей бразильской администрации военной помощи Украине обречены на провал. "Я не планирую просить у Лулы оружия. Зачем? Знаю, что он не даст", - резюмировал глава государства. Также, по его мнению, Бразилиа могла бы поспособствовать возобновлению зерновой сделки.

Ранее в мае украинский и бразильский лидеры присутствовали на саммите "Группы семи" в Хиросиме, однако тогда им не удалось организовать двустороннюю встречу, на которую, по словам Лулы да Силвы, Зеленский "не явился". По признанию главы крупнейшей южноамериканской республики, выступление Зеленского на расширенной встрече "семерки" не изменило его позиции по ситуации на востоке Европы.

С начала прихода к власти в январе 2023 года Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев в свою очередь приглашает Бразилиа к взаимодействию по так называемой "формуле мира" Зеленского.