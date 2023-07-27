27 июля, 13:49,
обновлено 27 июля, 14:17
Попытка госпереворота в Нигере

ООН пока не удалось вступить в контакт с военными в Нигере

Обстановка в Ниамее — столице Нигера
© ТАСС/ Reuters

По словам генсека организации Антониу Гутерриша, президент страны Мохамед Базум сообщил ему, что "он в порядке, но ситуация серьезная"

ООН, 27 июля. /ТАСС/. ООН не вступала в контакт с военными, заявившими об отстранении от власти президента Нигера, но поддерживает посредническую миссию ЭКОВАС. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"С нашей стороны не было контактов с ответственными за переворот", - сказал он, выразив поддержку инициативе Нигерии по урегулированию кризиса.

Ранее о запуске посреднической миссии объявил президент Нигерии и председатель ECOWAS Бола Тинубу.

Гутерриш добавил, что президент Нигера Мохамед Базум сообщил ему, что "он в порядке, но ситуация серьезная".

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"Я говорил с президентом Базумом вчера. Я не знаю его точного местонахождения, но его удерживают, - отметил генсек всемирной организации в ходе общения с журналистами. - Он сказал мне, что он в порядке, но отметил, что ситуация очень серьезная". 

Теги:
НигерГутерриш, АнтониуПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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