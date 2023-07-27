27 июля, 13:51
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Ереван не обсуждает с Баку поставку грузов в Карабах альтернативной Лачину дорогой

Как отметили в Ереване, этот маршрут зафиксирован в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана

ЕРЕВАН, 27 июля. /ТАСС/. Ереван не обсуждает с Баку возможность поставки грузов в Нагорный Карабах альтернативной Лачинскому коридору дорогой, поскольку именно данный маршрут зафиксирован в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана. Об этом сообщил глава МИД республики Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы журналистов.

"Армения, Россия и Азербайджан еще в 2020 году в трехстороннем заявлении от 9 ноября достигли договоренности о Лачинском коридоре, под этим соглашением поставили подписи лидеры трех стран. Подтверждаем нашу принципиальную позицию относительно того, что незаконная блокада Лачинского коридора должна быть снята, а режим, установленный трехсторонним заявлением от 9 ноября, должен быть восстановлен. Республика Армения не имеет юрисдикции и не может обсуждать вопросы, связанные с другими путями доставки грузов в Нагорный Карабах", - отметил он. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация