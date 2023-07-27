Ереван не обсуждает с Баку поставку грузов в Карабах альтернативной Лачину дорогой

Как отметили в Ереване, этот маршрут зафиксирован в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана

ЕРЕВАН, 27 июля. /ТАСС/. Ереван не обсуждает с Баку возможность поставки грузов в Нагорный Карабах альтернативной Лачинскому коридору дорогой, поскольку именно данный маршрут зафиксирован в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана. Об этом сообщил глава МИД республики Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы журналистов.

"Армения, Россия и Азербайджан еще в 2020 году в трехстороннем заявлении от 9 ноября достигли договоренности о Лачинском коридоре, под этим соглашением поставили подписи лидеры трех стран. Подтверждаем нашу принципиальную позицию относительно того, что незаконная блокада Лачинского коридора должна быть снята, а режим, установленный трехсторонним заявлением от 9 ноября, должен быть восстановлен. Республика Армения не имеет юрисдикции и не может обсуждать вопросы, связанные с другими путями доставки грузов в Нагорный Карабах", - отметил он.