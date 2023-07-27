Нетаньяху сообщил, что его встреча с Байденом в Вашингтоне может состояться в сентябре

Премьер-министр Израиля подтвердил, что получил от Белого дома приглашение посетить столицу США

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что получил от Белого дома приглашение посетить столицу США. Визит, по его словам, может состояться в сентябре, однако окончательные сроки пока не согласованы.

"Во время нашего прошлого разговора президент [США Джо] Байден пригласил меня в Белый дом осенью, я думаю, это будет в сентябре, но мы еще финализируем дату", - сказал премьер в интервью американскому телеканалу ABC. По оценке Нетаньяху, отношения Израиля и США на данный момент "очень прочны". "Я не просто так это говорю. Думаю, что сотрудничество в разведке, безопасности, по стратегическим вопросам сильно как никогда", - сказал он.

"Могу вам сказать, что мы работаем над вещами, которые, я думаю, изменят историю, - добавил премьер. - В частности, мы пытаемся блокировать иранскую агрессию, но также продвинуться к миру с Саудовской Аравией, что в дополнение к историческим "авраамовым соглашениям" с четырьмя арабскими странами (Бахрейн, Марокко, ОАЭ, Судан - прим. ТАСС) меняет Ближний Восток. И я думаю, это изменит мир, это будет поворотный момент в истории. Мы работаем над этим".

Таким образом, резюмировал глава правительства, отношения между Израилем и США "прочны как никогда". "Поверьте, США - наш незаменимый и жизненно важный союзник, у нас нет лучшего друга, могу вам сказать, что у Соединенных Штатов нет друга лучше Израиля не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. По мере вступления в высокотехнологичный мир израильские технологические достижения служат интересам обеих наших стран и уже спасли жизни множества американцев", - уверен Нетаньяху.