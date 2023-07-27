Уганда сообщила об интересе к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства

Официальный представитель правительства страны Офвоно Опондо отметил, что также приоритетными для государства являются военно-техническое сотрудничество, передача технологий, безопасность и нефтегазовая промышленность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) и передача технологий, безопасность, нефтегазовая промышленность, а также сельское хозяйство являются приоритетными для Уганды в отношениях с Россией. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель правительства африканской страны Офвоно Опондо.

"ВТС и передача технологий, сфера обеспечения безопасности, нефтегазовая индустрия и сельское хозяйство, в особенности выращивание сельскохозяйственных культур, представляют на данный момент наибольший интерес. Также перспективны такие области взаимодействия, как образование, особенно техническое, медицина и фармацевтика, ветеринария. В этом Россия находится далеко впереди и может помочь нам развивать эти отрасли", - подчеркнул Опондо.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.