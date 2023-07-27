Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе - ноябре 2023 года

Документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу в августе - ноябре 2023 года. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документом предусматривается призвать в августе - ноябре 2023 года на срочную военную службу и службу в резерве граждан республики мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и у них нет права на отсрочку.

Указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

Лукашенко ранее заявлял, что численность вооруженных сил страны, которая в мирное время составляет 75 тыс. военнослужащих, в несколько этапов может быть увеличена до полумиллиона. При этом он неоднократно подчеркивал, что в настоящее время необходимость проведения в республике мобилизации отсутствует. Министр обороны Виктор Хренин заявлял, что в Белоруссии нет смысла создавать контрактную армию, так как в настоящее время по контракту служат 60% личного состава вооруженных сил.

В ходе весеннего призыва планировалось вызвать около 40 тыс. призывников в военкоматы, из которых около 10 тыс. направят в вооруженные силы и другие воинские формирования.