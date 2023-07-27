ABC: адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора по делу о беспорядках 6 января

На встрече могут обсуждать вопросы связанные с формальным выдвижением обвинений против Трампа по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа прибыли в офис спецпрокурора Джека Смита на встречу, на которой могут обсуждаться вопросы, связанные с формальным выдвижением обвинений против Трампа по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Ранее телеканал сообщал, что офис спецпрокурора направил Трампу письмо, в котором сообщалось о том, что он является фигурантом расследования по делу о 6 января. В рамках данного расследования он может быть вызван на заседание большого жюри присяжных для формального предъявления обвинений.

Сам Трамп сообщал, что ожидает такого вызова, а также ареста на время предъявления обвинений уже в скором будущем.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В мае министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что власти добились вынесения более чем 600 обвинительных приговоров в отношении участников штурма.