27 июля, 14:53

Генсек ООН заявил, что не обеспокоен сокращением поставок урана из Нигера

По словам Антониу Гутерриша, руководство стран "по всему миру всегда заинтересовано в зарабатывании денег за счет имеющихся у них ресурсов"

ООН, 27 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не обеспокоен сокращением поставок урана из Нигера.

По словам генсека всемирной организации, руководство стран "по всему миру всегда заинтересовано в зарабатывании денег за счет имеющихся у них ресурсов". "Поэтому мои нынешние обеспокоенности касаются не урана, а людей", - подчеркнул Гутерриш в ходе общения с журналистами.

Нигер занимает седьмую позицию в мире и вторую в Африке после Намибии по объемам добычи урана. В 2021 году на Нигер приходилось 4,65% от общемирового объема производства урана. 

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НигерГутерриш, Антониу
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