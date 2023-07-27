МИД Египта выразил послу Дании свое неприятие актов сожжения Корана

В ведомстве отметили, что подобные акты не имеют ничего общего с принципами свободы выражения мнений, а представляют собой явное нарушение международных конвенций

КАИР, 27 июля. /ТАСС/. Каир не приемлет акты сожжения священной для мусульман книги - Корана, которые состоялись у зданий дипломатических миссий, в том числе перед египетским посольством в Копенгагене, и призывает власти Дании принять конкретные меры для их прекращения. Об этом было заявлено датскому послу в Египте, которую вызвали в МИД республики для разъяснения этих инцидентов.

"Египет выражает решительное осуждение и неприятие актов сожжения священного Корана в Копенгагене и призывает соответствующие органы Дании и других стран, в которых произошли подобные события, принять конкретные меры, чтобы навсегда прекратить аналогичные инциденты", - отмечается в специальном заявлении египетского внешнеполитического ведомства. Такие акты, по убеждению египетского МИД, "не имеют ничего общего с принципами свободы выражения мнений, а представляют собой явное нарушение международных конвенций, разжигают ненависть к иным религиям, противоречат тенденциям развития цивилизованного общества".

Во вторник представители праворадикальной группы "Датские патриоты" в Копенгагене сожгли Коран перед зданиями посольств Египта и Турции (видео транслировались в соцсетях), а днем ранее - у посольства Ирака. Еще одну подобную акцию провели 21 июля.

МИД Дании в связи с этим заявил, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. Ведомство напомнило, что в королевстве свобода вероисповедания, и многие подданные исповедуют ислам. При этом МИД указал на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний".