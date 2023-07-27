NBC: адвокатов Трампа уведомили о подготовке к выдвижению обвинений по делу 6 января

Представители защиты экс-президента ранее провели переговоры в офисе спецпрокурора Джека Смита в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Офис спецпрокурора Джека Смита подтвердил адвокатам экс-президента США Дональда Трампа, что их подзащитному планируется официально предъявить обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Ранее представители защиты Трампа провели переговоры в офисе спецпрокурора Джека Смита в Вашингтоне. 18 июля сам Трамп заявлял, что ему грозят обвинения и арест по данному делу.

Для формального предъявления обвинений экс-президент должен быть вызван на заседание большого жюри присяжных. На время участия в заседании он будет арестован. По информации источников, на встрече в офисе спецпрокурора могли обсуждаться сроки данных процессуальных действий.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В мае министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что власти добились вынесения более чем 600 обвинительных приговоров в отношении участников штурма.