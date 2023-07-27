В ВСУ считают, что у Украины может не остаться ни одного порта через три месяца

Представитель оперативного командования "Юг" вооруженных сил страны Наталья Гуменюк отметила, что из-за рассредоточения имеющихся сил ПВО Киев не в состоянии противостоять массированным ударам российских войск

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Украины констатируют невозможность отправки судов из оставшихся у Киева портов и опасаются их потери в ближайшие месяцы. Об этом представитель оперативного командования "Юг" вооруженных сил страны Наталья Гуменюк сообщила агентству AFP.

"Сейчас происходит так, что практически все порты блокированы. Ни одно судно не может выйти", - сказала она. "Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта", - добавила Гуменюк. По ее словам, Киев рассчитывает на "добрую волю" западных союзников, которая поможет оперативной поставке дополнительных средств ПВО.

Представитель командования "Юг" пояснила, что из-за рассредоточения имеющихся сил ПВО ВСУ не в состоянии противостоять массированным ударам российских войск. По ее словам, Киев нуждается в "мощной современной противовоздушной обороне, способной противостоять тем типам ракет, которые применяют" ВС РФ. Отдельно она упомянула о желании получить истребители F-16 для поражения российских наземных пусковых установок и кораблей. Хотя Украина располагает западными системами обороны, в том числе американскими ЗРК Patriot, Россия "каждый раз совершенствует свою тактику и не останавливается", пояснила Гуменюк.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что удары по украинским портам наносятся высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства, местам хранения безэкипажных катеров и другим военным объектам.