Индия выразила протест Китаю за особые визы жителям штата Аруначал-Прадеш

Посольство КНР ранее предоставило особые визы трем выходцам из штата, который Китай считает своим

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Индии выразило протест Китаю из-за предоставления специальных виз спортсменам из северо-восточного штата Аруначал-Прадеш, который КНР считает частью своей территории.

"Это недопустимо, и мы выразили решительный протест китайской стороне, вновь заявив о нашей позиции по данному вопросу. Индия оставляет за собой право соответствующим образом ответить на действия Китая", - цитирует газета Times of India заявление официального представителя МИД Ариндама Багчи. В визовом режиме для индийских граждан не должно быть дискриминации по принципу места проживания или этнической принадлежности, сказал дипломат.

Ранее посольство КНР предоставило особые визы трем выходцам из Аруначал-Прадеша в составе индийской команды бойцов ушу на Всемирной студенческой универсиаде в китайском Чэнду. Остальным спортсменам сборной были выданы обычные визы. После консультаций с правительством Индии было принято решение не отправлять национальную команду ушуистов в Чэнду, передает газета.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части в Аруначал-Прадеше. КНР продолжает претендовать на 90 тыс. кв. км в этом штате.