Депутаты Первомайского в Харьковской области во второй раз не смогли переименовать город

Город планировали переименовать в Добродар

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Депутаты Первомайского в Харьковской области во второй раз не приняли решение о переименовании города в Добродар. Об этом сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

"Сессия закончилась скандалом, согласия не достигли, решения не приняли. За проголосовали 12 из 17 депутатов. Дальше голосований не будет. Мы напишем ходатайство в облсовет, чтобы они рассмотрели вопрос о переименовании. Если нет, то будем ждать переименования от Верховной рады", - цитирует мэра украинское издание "Общественное".

Издание отметило, что Первомайский был в списке городов, названия которых Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала изменить. Во время первого голосования депутаты не согласились с новым названием города.

После госпереворота в 2014 году на Украине принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и изменение топонимов, связанных с советской историей. С февраля прошлого года украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники русским деятелям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.