Госдеп США признал, что коррупция на Украине угрожает эффективности помощи Вашингтона

В ведомстве отметили, что увеличение численности сотрудников в посольстве США в Киеве может позволить проводить больше выездных проверок и улучшит возможности мониторинга

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов. Об этом говорится в распространенном обзоре офиса генерального инспектора Госдепартамента США, посвященном контролю за предоставляемой Киеву иностранной помощью.

"Офис генерального инспектора считает, что трудности, связанные с надзором над беспрецедентными объемами иностранной помощи, не исчезнут до тех пор, пока обстановка не стабилизируется. Увеличение численности [сотрудников] в посольстве [США в Киеве] может позволить проводить больше выездных проверок и улучшит возможности мониторинга. В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что Госдепартамент планирует помогать в восстановлении и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, поступающей от США и требующей пристального надзора", - говорится в документе.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Стерн выразил мнение, что западная поддержка Киеву может ослабнуть, если Киев не решит в ближайшее время проблему коррупции. По его мнению, восстановление Украины после конфликта "может стоить 1 триллион долларов", и как решится вопрос, предоставят ли западные страны эту помощь, будет зависеть от подхода Киева к борьбе с коррупцией. Как отмечал Стерн, от антикоррупционной кампании зависит "мечта Украины о вступлении в Европейский союз <...> и политическое будущее президента [Украины] Владимира Зеленского".

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе по меньшей мере $400 млн, переданных стране для оплаты закупок дизельного топлива. По информации источников Херша, коррумпированность Киева "приближается к уровню, наблюдавшемуся во время войны в Афганистане".