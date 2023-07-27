Уганда заявила о закупках значительных объемов российского вооружения

По словам президента страны Йовери Кагуты Мусевени, это помогло стабилизировать ситуацию в Уганде и сделать ее "островком стабильности" в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Уганда закупает значительные объемы российского оружия, это помогло стабилизировать ситуацию в стране и сделать ее "островком стабильности" в регионе. Об этом заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Что касается военного аспекта [отношений], мы закупаем значительные объемы российского [военного] оборудования. Это значительно помогло нам в стабилизации [ситуации]. Поэтому Уганда - это островок стабильности в этой части мира", - сказал Мусевени на встрече, которая проходит в рамках саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.

В частности, это привело к тому, что в страну прибывают беженцы из других стран Африки.