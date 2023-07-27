Зимбабве выразила солидарность с Россией на фоне событий на Украине

По словам президента республики Эммерсона Мнангагвы, благодаря содействию РФ в последние три года страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Зимбабве солидарна с позицией России в украинском кризисе. Об этом заявил президент республики Эммерсон Мнангагва на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках саммита Россия - Африка.

"Зимбабве выражает солидарность России в специальной военной операции, которую вы проводите сейчас на Украине, - подчеркнул Мнангагва. - Связи Зимбабве и России прочны как никогда. В самые сложные времена Россия оказывала помощь Зимбабве, и нашим странам необходимо продолжать и углублять это сотрудничество".

По словам президента, благодаря содействию РФ в последние три года республика полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. "Российская сторона безвозмездно передала нам 11 тыс. тонн удобрений, - отметил Мнангагва. - Российская компания "Алроса" инвестирует в алмазодобывающую отрасль Зимбабве, мы признательны за партию российских вертолетов и ожидаем еще одну".

Мнангагва напомнил, что его страна сотрудничает с РФ в таких секторах, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, наука, образование, космос. "Мы хотели бы представить на рассмотрение российской стороны проекты в области энергетики и добычи лития", - добавил он.

Президент подчеркнул, что Зимбабве решительно выступает против санкций, включая экономические, как инструмента внешней политики. "Наша страна уже 22 года находится под западными санкциями, которые нарушают права человека, - указал он. - Но мы используем внутренние ресурсы с тем, чтобы развивать экономику и повышать темпы ее роста. Зимбабве готова изучить вопрос об использовании альтернативных платежных систем, мы знаем, что Россия добилась в этом большого прогресса".

Мнангагва выразил благодарность России за участие в создании в Зимбабве музея освобождения Африки. "Россия внесла огромный вклад в обретение африканскими государствами своей независимости", - подчеркнул он.