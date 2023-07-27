Санду заявила, что Молдавия надеется быть готовой к вступлению в ЕС к концу десятилетия

Президент выразила надежду, что переговоры о вступлении запустят в начале 2024 года

ВЕНА, 27 июля. /ТАСС/. Молдавия рассчитывает, что будет готова к вступлению в Евросоюз к концу десятилетия. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

"Мы хотим быть готовыми к вступлению в ЕС к концу десятилетия", - сказала она в интервью газете Die Presse.

Санду выразила надежду, что переговоры о вступлении запустят в начале следующего года. "Мы упорно работаем над выполнением девяти условий Еврокомиссии. Ее первые оценки были положительными", - отметила политик.

Летом прошлого года главы государств и правительств стран - участниц Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество.