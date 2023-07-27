27 июля, 17:33

Санду считает, что вопрос о вступлении Молдавии в НАТО должен решать народ

По словам президента, нейтральный статус страны закреплен в конституции и основная часть населения выступает за его сохранение

ВЕНА, 27 июля. /ТАСС/. Вопрос вступления Молдавии в НАТО может обсуждаться в том случае, если за это выскажется большинство населения. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

"Мы обеспокоены безопасностью Молдавии. Но Молдавия - демократическая страна. Вопрос о вступлении в НАТО должен решаться народом. Если большинство выскажется за вступление в НАТО, это уже другой разговор", - сказала она в интервью газете Die Presse.

Санду отметила, что нейтральный статус страны закреплен в конституции и основная часть населения выступает за его сохранение. 

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МолдавияСанду, Майя
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