Санду считает, что вопрос о вступлении Молдавии в НАТО должен решать народ

По словам президента, нейтральный статус страны закреплен в конституции и основная часть населения выступает за его сохранение

ВЕНА, 27 июля. /ТАСС/. Вопрос вступления Молдавии в НАТО может обсуждаться в том случае, если за это выскажется большинство населения. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

"Мы обеспокоены безопасностью Молдавии. Но Молдавия - демократическая страна. Вопрос о вступлении в НАТО должен решаться народом. Если большинство выскажется за вступление в НАТО, это уже другой разговор", - сказала она в интервью газете Die Presse.

Санду отметила, что нейтральный статус страны закреплен в конституции и основная часть населения выступает за его сохранение.