ECOWAS продолжает считать Базума законным президентом Нигера

Сообщество осудило военный переворот в стране

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Нигера Мохамед Базум, отстраненный мятежникам от власти, продолжает оставаться главой государства. Об этом заявило Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), которое является крупнейшей региональной организацией на западе Африки.

ECOWAS осуждает военный переворот в Нигере, призывает к немедленному освобождению Базума и продолжает рассматривать его как легитимного президента, приводит заявление ECOWAS агентство Reuters.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сегодня организация объединяет 15 государств региона. Членство трех стран, где за последние несколько лет власть захватили военные, - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали - приостановлено. Пост председателя ECOWAS занимает президент Нигерии Бола Тинубу.