Премьер Италии заявила, что события на Украине послужили укреплению связей с США

Джорджа Мелони совершает первый с момента вхождения в должность официальный визит в США

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что события на Украине еще больше сблизили ее страну и США.

"Между нашими странами существуют невероятные отношения, и эта связь только укрепилась после начала украинского кризиса <...>", - сказала она после встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

"Многие вещи меняются вокруг нас, но что-то не меняется - Запад сохраняет единство и хочет защищать мир, основанный на правилах", - добавила она.

Мелони совершает первый с момента вхождения в должность официальный визит в США. Позже у нее запланирована встреча с президентом Джо Байденом.