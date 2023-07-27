В Госдепе заявили, что США по-прежнему считают Базума президентом Нигера

Мятежники ранее объявили о его отстранении с поста президента

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. США продолжают считать Мохамеда Базума, отстраненного мятежникам от власти, президентом Нигера. С таким заявлением выступил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

По его словам, "Базум остается президентом, он не подал в отставку". "По нашим данным, президента Базума удерживают в его резиденции. Мы призываем освободить президента Базума и проявить уважение к верховенству права и общественной безопасности", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, США продолжают "пристально следить за развитием ситуации".

Мятежники объявили вечером 26 июля об отстранении Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики и приостановке действия конституции. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также мятежники объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (с 21:00 до 07:00 мск), работа всех учреждений в стране приостановлена.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки. На территории республики сейчас находятся также военные подразделения Германии, Италии, США и Франции. Их численность не раскрывается.