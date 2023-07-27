Додон прокомментировал решение Молдавии о сокращении численности российского посольства

По словам экс-президента республики, власти предлагают разорвать дипотношений с РФ, чтобы понравиться Западу

КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Депутаты правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС), поддерживающей президента страны Майю Санду, предлагают разорвать дипломатические отношения с Россией, чтобы понравиться Западу. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, комментируя решение правительства республики сократить число дипломатов в российском посольстве в Кишиневе.

"На фоне уменьшения числа сотрудников посольства России в Кишиневе мы видим увеличение числа и сотрудников, и площадей посольств наших западных партнеров. Уже звучат некоторые бредовые высказывания некоторых депутатов о полном разрыве дипломатических отношений с Россией. Я хочу им напомнить, что не они эти отношения устанавливали, не им их разрушать", - написал Додон в своем Telegram-канале.

"Понимаю, что некоторые горячие головы рассчитывают приблизиться таким образом к НАТО и ЕС, чтобы понравиться кому-то на Западе, но это не соответствует интересам молдавского народа, и я уверен, что подавляющее большинство граждан, включая тех, кто голосовал за Майю Санду и ПДС, выступают против разрыва отношений с нашими стратегическими партнерами", - добавил бывший глава Молдавии. По его мнению, этот шаг Санду и правящей партии нанесет непоправимый ущерб Молдавии, ее экономике и еще больше раскалывает молдавское общество, большая часть которого, как показывают все опросы, выступает против такой политики и за дружбу с Россией.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил накануне о решении правительства сократить на 60% численность персонала посольства РФ. По его словам, поводом к этому шагу стали публикацией молдавского интернет-ресурса Jurnal об антеннах на зданиях посольства, с помощью которых якобы собирается конфиденциальная информация. Как объяснил посол РФ Олег Васнецов, все эти антенны покупались несколько десятков лет назад на местном рынке и не представляют опасности, а "шпионский скандал" был специально раздут, чтобы попытаться оправдать антироссийскую политику властей.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились после избрания Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться с визитом в РФ, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений. Среди них она назвала экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако Москву она не посетила, проигнорировала и встречи в рамках СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение Молдавии сократить численность российской дипломатической миссии является продолжением недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к России. Он подчеркнул, что подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности.