27 июля, 18:24
Военная операция на Украине

Госдеп не стал комментировать применение кассетных боеприпасов при атаке на журналистов РФ

В ведомстве заявили, что не знают "о конкретных сообщениях" по этому поводу

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США не знаком с сообщениями о том, что при атаке на группу российских журналистов в Запорожской области, когда погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, применялись кассетные боеприпасы.

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Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател.

"Я не знаю об этих конкретных сообщениях [о применении кассетных снарядов при нападении на журналистов]. Очевидно, что безопасность журналистов и сотрудников СМИ в зонах конфликтов должна уважаться", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса. 

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