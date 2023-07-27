Трамп заявил, что его адвокатов не уведомляли о подготовке обвинений по делу 6 января

По словам экс-президента США, выдвижение обвинений против него "послужит лишь дальнейшему разрушению" страны

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что представители министерства юстиции страны не уведомляли его адвокатов о подготовке к выдвижению против него обвинений по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

"Мои адвокаты провели сегодня утром продуктивную встречу с Минюстом, детально объяснив, что я не сделал ничего противозаконного, консультировался с множеством юристов и что выдвижение обвинений против меня послужит лишь дальнейшему разрушению нашей страны", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По словам бывшего американского лидера, со стороны представителей Минюста США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры, "не последовало уведомлений" о подготовке к выдвижению обвинений.

Ранее телекомпания NBC сообщила со ссылкой на источники, что офис спецпрокурора Джека Смита подтвердил адвокатам Трампа, что их подзащитному планируется официально предъявить обвинения по делу о штурме Капитолия. Ранее представители защиты Трампа провели переговоры в офисе спецпрокурора в Вашингтоне. 18 июля сам Трамп заявлял, что ему грозят обвинения и арест по данному делу.

Для формального предъявления обвинений экс-президента должны вызвать на заседание большого жюри присяжных. На время участия в заседании он будет арестован. По информации источников, на встрече в офисе спецпрокурора могли обсуждаться сроки этих процессуальных действий.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В мае министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что власти добились вынесения более чем 600 обвинительных приговоров в отношении участников штурма.