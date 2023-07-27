27 июля, 18:49
Военная операция на Украине

Украинский военачальник признал, что наступлению Киева препятствует профессионализм сил РФ

Александр Тарнавский отметил, что российские военнослужащие не дают украинским силовикам возможности продвигаться вперед

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Командующий группировкой "Таврия" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский признал, что профессиональные качества российских военных не позволяют Киеву добиться успеха на поле боя.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В интервью британской вещательной корпорации Би-би-си он рассказал, что военнослужащие РФ не дают украинским силовикам возможности продвигаться вперед. "Я не недооцениваю врага", - отметил военачальник, ранее уже указывавший на медленные темпы продвижения.

Обычно украинские власти пытаются приводить различные причины, чтобы объяснить отсутствие прогресса. Так, министр обороны Алексей Резников в интервью телеканалу CNN признал, что контрнаступление отстает от графика, а мотивировал это нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Представитель воздушных сил Юрий Игнат отмечал превосходство российских войск в радиоэлектронной борьбе, считая его одной из причин, по которой буксует контрнаступление.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация