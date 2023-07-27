27 июля, 18:49
Попытка госпереворота в Нигере

ЮАР осудила государственный переворот в Нигере

Правительство республики призвало Вооруженные силы Нигера обеспечить безопасность президента Мохамеда Базума, а военнослужащих вернуться в казармы

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика осудила государственный переворот в Нигере и призвала мятежников вернуться в казармы, восстановив в стране демократический порядок. Об этом говорится в заявлении МИД ЮАР.

"ЮАР осуждает государственный переворот в Нигере и решительно отвергает незаконный захват власти какой-либо группой или отдельным лицом, так как это сводит на нет демократические завоевания и угрожает стремлению Африки к лучшей жизни", - говорится в заявлении. Правительство ЮАР призвало Вооруженные силы Нигера обеспечить безопасность президента Мохамеда Базума, а военнослужащих вернуться в казармы и обеспечить скорейшее восстановление в стране демократического порядка.

МИД сообщил, что ЮАР полностью разделяет и поддерживает позицию Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), Африканского союза и ООН в их призыве ко всем сторонам безотлагательно и безоговорочно вернуться к конституционному правлению и воздерживаться от дальнейшего вмешательства в деятельность демократически избранного правительства Республики Нигер.

Мятежники объявили вечером 26 июля об отстранении Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти. 

Теги:
ЮАРНигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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