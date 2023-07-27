ЮАР осудила государственный переворот в Нигере

Правительство республики призвало Вооруженные силы Нигера обеспечить безопасность президента Мохамеда Базума, а военнослужащих вернуться в казармы

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика осудила государственный переворот в Нигере и призвала мятежников вернуться в казармы, восстановив в стране демократический порядок. Об этом говорится в заявлении МИД ЮАР.

"ЮАР осуждает государственный переворот в Нигере и решительно отвергает незаконный захват власти какой-либо группой или отдельным лицом, так как это сводит на нет демократические завоевания и угрожает стремлению Африки к лучшей жизни", - говорится в заявлении. Правительство ЮАР призвало Вооруженные силы Нигера обеспечить безопасность президента Мохамеда Базума, а военнослужащих вернуться в казармы и обеспечить скорейшее восстановление в стране демократического порядка.

МИД сообщил, что ЮАР полностью разделяет и поддерживает позицию Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), Африканского союза и ООН в их призыве ко всем сторонам безотлагательно и безоговорочно вернуться к конституционному правлению и воздерживаться от дальнейшего вмешательства в деятельность демократически избранного правительства Республики Нигер.

Мятежники объявили вечером 26 июля об отстранении Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти.