Каракас сообщил о расширении сотрудничества с Москвой

Мэрии городов планируют объявить столицы России и Венесуэлы городами-побратимами

КАРАКАС, 27 июля. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Мэрии Москвы и Каракаса расширяют сотрудничество и планируют объявить столицы России и Венесуэлы городами-побратимами. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщила мэр Каракаса Кармен Мелендес, которая посетила Москву с рабочим визитом.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно указывал, что мы высоко ценим союз России с Венесуэлой, и на встречах с заместителем мэра Москвы Александром Горбенко, министром правительства Москвы Сергеем Черёминым обсуждались вопросы обмена опытом и подготовки соглашения о дальнейшем расширении сотрудничества. В конце сентября - начале октября в Венесуэлу должна прибыть делегация мэрии российской столицы для заключения договора о провозглашении Москвы и Каракаса городами-побратимами", - рассказала Мелендес.

"Россия оказывала нам помощь в самые трудные времена блокады со стороны США и стран ЕС, во время пандемии ковида в Венесуэлу еженедельно доставлялись российские вакцины и лекарственные препараты, что было неоценимой помощью венесуэльцам", - подчеркнула мэр Каракаса.

"Символом дружбы наших народов стало открытие 19 июля памятника Симону Боливару в Москве, в сооружении которого приняли активное участие мэрии наших городов и посольства наших стран", - отметила Мелендес. Она напомнила, что закладной камень памятника освободителю южноамериканских стран от испанского колониального господства был установлен президентом Венесуэлы Уго Чавесом в 2010 году.

"Проделана совместная работа по сооружению памятника Симону Боливару, который является точной копией монумента на центральной площади Каракаса", - указала Мелендес. "Мне посчастливилось участвовать в церемонии открытия памятника вместе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком, министром нефтяной промышленности Венесуэлы Педро Рафаэлем Тельечеа, представителями внешнеполитических ведомств двух стран и москвичами", - сообщила Мелендес. Она отметила, что "группа "Гренада" исполнила венесуэльские и латиноамериканские песни, которые было особенно радостно услышать в Москве". "Памятник Боливару в столице России еще больше объединит наши народы, наше братство, которое позволит построить новое общество мира, безопасности, независимости и суверенитета народов", - заявила глава мэрии Каракаса.

Мелендес рассказала, что с 2013 года в четвертый раз приезжает в столицу России, но впервые в качестве мэра Каракаса. "Каждый раз я нахожу Москву все более красивой, организованной и процветающей", - подчеркнула она.