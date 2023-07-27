В МИД Франции призвали освободить президента Нигера

В Париже осудили военный переворот в стране

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции выступило с осуждением действий мятежников в Нигере и призвало освободить президента страны Мохамеда Базума и его семью. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление МИД.

Так, в Париже "решительно осуждают" переворот и призывают "к уважению и немедленному восстановлению целостности демократических институтов Нигера". "Мы поддерживаем региональные усилия по поиску срочного выхода из кризиса, который бы позволил обеспечить уважение демократических основ Нигера и немедленное восстановление гражданской власти", - заявили в МИД.

Мятежники объявили вечером 26 июля об отстранении Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики и приостановке действия конституции. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки. На территории республики сейчас находятся также военные подразделения Германии, Италии, США и Франции. Их численность не раскрывается.