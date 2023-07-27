Белый дом не уточнил, выведут ли США войска из Нигера

В Вашингтоне вновь заявили, что продолжают считать Мохамеда Базума президентом Нигера

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Американская администрация не поясняет, намерены ли Соединенные Штаты вывести свои войска из Нигера в свете государственного переворота, совершенного в этой африканской стране.

Выступая в четверг на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, собирается ли американское правительство эвакуировать свои войска из Нигера. Она также не стала комментировать дальнейшие перспективы двустороннего взаимодействия в сфере безопасности. "Все это сейчас продолжает развиваться. Не хочу строить умозаключения", - заявила официальный представитель президента США.

Она также признала, что ни о какой причастности России к событиям в Нигере, невзирая на утверждения некоторых кругов на Западе, вашингтонская администрация речь не ведет. "До настоящего времени мы не видели достоверных признаков вовлеченности России или "Вагнера" [в событиях в Нигере]", - отметила Жан-Пьер.

"Мы решительно поддерживаем демократически избранного президента [Нигера], и мы решительно осуждаем любые попытки захватить власть силой, нарушить конституционный порядок. Мы призываем немедленно освободить президента и обеспечивать верховенство закона и общественную безопасность", - добавила пресс-секретарь. При этом она вслед за Госдепартаментом США подтвердила, что Вашингтон продолжает считать Мохамеда Базума президентом Нигера.

Мятежники объявили вечером 26 июля об отстранении с поста президента Базума, закрытии границ республики и приостановке действия конституции. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки. На территории республики сейчас находятся также военные подразделения Германии, Италии, США и Франции. Их численность не раскрывается.