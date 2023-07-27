В Румынии вспыхнул скандал после оправдания судом бывших офицеров госбезопасности

Их обвиняли в бесчеловечном обращении с диссидентом

БУХАРЕСТ, 27 июля. /ТАСС/. Громкий скандал вспыхнул в Румынии после того, как Высокий кассационный суд (высшая судебная инстанция) окончательно оправдал бывших офицеров Секуритате (политическая полиция режима Чаушеску) Марина Пырвулеску и Василе Ходиша, обвинявшихся в бесчеловечном обращении с диссидентом-антикоммунистом Георге Урсу, который умер, будучи под арестом.

Возмущение решением суда высказали министр юстиции Алина Горгиу, директор Института по расследованию преступлений коммунизма Флорин Шандру, правозащитник Габриел Андрееску и другие. "Это день национального позора", - заявил кинорежиссер Тудор Джурджу. Ряд СМИ опубликовал биографии членов судейской коллегии, принявших это решение, и сведения об их доходах.

Высокий кассационный суд отреагировал на критику, напомнив, что "судьи должны высказываться только в соответствии с положениями закона и в отношении фактов, установленных исключительно на основе предоставленных доказательств". "Тот факт, что ни одно дело не имеет заранее вынесенного решения, <...> отражает функционирование правового государства и является одним из фундаментальных отличий демократического режима от тоталитаризма", - говорится в заявлении.

Судебная инстанция опубликовала обоснование решения на 28 страницах, в котором указывается, в частности, что в рассматриваемом деле не обнаружены признаки преступления "бесчеловечное обращение", однако деяния лиц, которые привели к убийству жертвы, могут расследоваться в индивидуальном порядке как уголовные преступления. "В отличие от периода 1948-1964 годов, когда в отношении румынского народа были совершены жестокости, <...> в 1985 году нельзя больше считать, что существовало ясное намерение государственных властей систематически истреблять любого оппозиционера", - указывается в документе.

Вместе с тем Генеральная прокуратура сообщила, что "ищет правовую возможность внесения чрезвычайной апелляционной жалобы на решение Высокого кассационного суда".

Согласно сведениям прокуроров, Урсу был задержан Секуритате, так как отправил несколько писем на радио "Свободная Европа" и вел дневник, в котором описывал злоупотребления режима Чаушеску. Он был обвинен во враждебных по отношению к режиму действиях и арестован 21 сентября 1985 года. Чтобы избежать международного скандала (Урсу входил в круг известных румынских литераторов), Секуритате инсценировала уголовное дело из-за найденных у него $17. Урсу был помещен в камеру с уголовниками и умер 17 ноября 1985 года в результате побоев, которым его подвергали как следователи, так и сокамерники.