Reuters: войска Руанды перешли границу с ДР Конго

Как сообщило агентство, руандийские подразделения атаковали позиции сил безопасности ДРК

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) и вступили на ее территорию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил ДРК.

Утверждается, что руандийские подразделения атаковали позиции сил безопасности ДРК. Численность войск, пересекших границу, не приводится, нет также данных о возможных пострадавших в ходе столкновений.

Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка "Движение 23 марта" начала активные боевые действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке этих повстанцев.