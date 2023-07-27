Госдеп одобрил возможную продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий на $120,5 млн

Пентагон заверил, что продажа установок не повредит боеготовности США

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил возможную продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий пехоты (AAV) и других систем на $120,5 млн. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении агентства, американское внешнеполитическое ведомство "решило одобрить потенциальную продажу властям Румынии 16 десантных машин-амфибий и связанного с этим оборудования примерно на $120,5 млн". Речь, в частности, идет о гранатометах MK-19, тепловизионных прицелах и запчастях. По данным Вашингтона, представители Румынии ранее запросили разрешение на приобретение у США таких машин в различных модификациях, а также пулеметов.

"Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе. Для национальных интересов США жизненно важно наращивать и поддерживать оборонный потенциал Румынии", - подчеркивается в документе.

Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Пентагон заверил, что продажа установок не повредит боеготовности США. Возможный поставщик машин пока не определен.