Генерал США в ходе визита в Израиль отметил высокий уровень координации военных двух стран

Глава израильского Генштаба в свою очередь подчеркнул, что сотрудничество военных США и Израиля "продолжается и углубляется"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США Майкл Курилла посетил Израиль, где его принял начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, сообщила в четверг армейская пресс-служба. В ходе визита американский генерал отметил высокий уровень оперативной координации военных двух стран.

Как отметили в пресс-службе, в ходе визита американского военачальника "обсуждались вопросы региональной безопасности и продолжение планирования, являющегося единым для обеих армий". В дискуссиях принимали участие представители израильского Генштаба, офицеры высокого ранга из управления стратегического планирования и сотрудничества, управления разведки и оперативного управления, сообщили в армии.

"Достигнут существенный прогресс в оперативном взаимодействии между Армией обороны Израиля и Центральным командованием ВС США за то короткое время, что Израиль находится в зоне ответственности СЕНТКОМ. Способность наших сил работать вместе - ключевой аспект для наших совместных усилий по поддержанию региональной стабильности", - заявил по итогам визита Курилла, высказывания которого приводит пресс-служба израильской армии.

Глава израильского Генштаба в свою очередь подчеркнул, что сотрудничество военных США и Израиля "продолжается и углубляется". "Оперативная координация является основой для региональной стабильности и необходимой боеготовности Армии обороны Израиля", - отметил Халеви.