Зеленский посетил Николаев, Одессу и Очаков

Президент Украины посетил медучреждения по случаю дня медработника, а также Спасо-Преображенский собор

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский совершает рабочую поездку на юг Украины, в частности он посетил Одессу. Об этом сообщил офис главы государства.

Согласно данным на сайте офиса, в четверг Зеленский побывал в Николаевской и Одесской областях. Он посетил медицинские учреждения в Николаеве, Одессе и Очакове по случаю дня медработника, который на Украине впервые отмечают 27 июля. Ранее этот день приходился в стране, как и в России, на третье воскресенье июня. Однако 13 июня, за три дня до праздника, президент издал указ о его переносе на 27 июля.

Кроме того, в Одессе Зеленский посетил Спасо-Преображенский собор. Президенту рассказали о состоянии храма и планах его восстановления, добавили в офисе главы государства. В украинских СМИ также опубликована видеозапись, на кадрах которой запечатлены вооруженная охрана у собора и выходящий из него Зеленский.

Вооруженные силы РФ в ночь на 23 июля нанесли удар по объектам в районе Одессы, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены. В Минобороны РФ уточнили, что информация Киева о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате удара высокоточным оружием не соответствует действительности. Наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение ракеты ВС Украины из-за безграмотных действий подразделений ПВО, указали в российском военном ведомстве.