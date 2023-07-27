Белый дом может направить в Конгресс запрос о дополнительной помощи Киеву

Сенатор Джон Тестер сообщил, что это может произойти в августе

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Американский сенатор Джон Тестер (демократ, от штата Монтана) сообщил, что Белый дом может в августе направить в Конгресс запрос на оказание дополнительной помощи Украине.

"Я думаю, мы можем ожидать от администрации запрос о дополнительной [помощи] где-то в следующем месяце", - цитирует Тестера журналист газеты Politico Коннор О'Брайен на своей странице в Twitter.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала комментировать это заявление. В четверг на регулярном брифинге для журналистов ее попросили уточнить потенциальный объем помощи и временной промежуток, в который упомянутый запрос может быть направлен в Конгресс. "Я слышала об этом [заявлении]. В данный момент нам нечего сообщить по поводу какого-либо дополнительного запроса", - ответила она.