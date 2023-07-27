Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора

Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с коллегой подчеркнул, что все связанные с Лачинской дорогой претензии, высказанные в отношении Баку, являются политической манипуляцией

БАКУ, 27 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг Лачинского коридора, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"Министр Байрамов в разговоре с иранским коллегой отметил, что связанные с ситуацией на Лачинской дороге и гуманитарной ситуацией претензии, высказываемые в отношении Азербайджана, - не что иное, как политическая манипуляция", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе беседы Байрамов и Абдоллахиян подчеркнули важность реализации двусторонних и региональных договоренностей по транспортным и экономическим связям в регионе.

Отмечается, что главы МИД двух стран также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.