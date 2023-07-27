Глава МИД Израиля возмутился решением властей Швеции допустить сожжение Торы

По словам Эли Коэна, эта акция может нанести вред отношениям двух стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что возмущен возможным сожжением свитка Торы в ходе санкционированной властями Швеции акции у посольства еврейского государства в Стокгольме. Он сообщил, что намерен обсудить со шведским коллегой эту ситуацию, которая, по его словам, может нанести вред отношениям двух стран.

"Я потрясен новой угрозой сжечь свиток Торы в Швеции. Необходимо положить конец угрозам нанести вред священным книгам и книгам Торы", - написал глава израильского МИД на своей странице в Twitter.

"Я скоро поговорю с министром иностранных дел Швеции и дам ему понять, что мы ожидаем, что шведское правительство предотвратит такие события, которые могут навредить отношениям между странами", - добавил Коэн.

Ранее в четверг полиция Стокгольма разрешила провести в пятницу акцию, в ходе которой у посольства Израиля может быть сожжена Тора. В заявке на манифестацию поясняется, что организатор заявила о планах "поджечь Тору зажигалкой". Она назвала эту акцию "демонстрацией прав детей в Швеции, которые систематически нарушаются". В ней примут участие четыре человека.

28 июня с разрешения полиции в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Эта акция вызвала всплеск антишведских настроений в мусульманских странах. В частности, посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, правительство Ирака решило выслать посла королевства. МИД Швеции в связи с этими событиями заявил, что "шведское правительство решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами в Швеции", и что это "никоим образом не отражает мнение правительства Швеции".