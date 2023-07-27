27 июля, 20:46

В украинских Черновцах запретили пользоваться продуктами культуры на русском языке

За решение проголосовал 31 депутат из 42, состоящих в городском совете

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Городской совет украинских Черновцов ввел запрет на использование "русскоязычного культурного продукта". Об этом сообщило местное издание "Молодой буковинец".

Отмечается, что за такое решение проголосовал 31 депутат из 42. Отныне в Черновцах запрещается пользование "культурными благами и ценностями, созданными и (или) используемыми с задействованием русского языка".

13 июля в Киеве ввели запрет на песни, книги и другие продукты творчества на русском языке в общественных местах. Между тем бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее отмечал, что Киев остается русскоязычным городом, а его жители в последнее время стали чаще использовать в общении русский язык. В свою очередь экс-министр культуры страны Александр Ткаченко признавал, что владение русским и украинским языками является естественным для его сограждан. 

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