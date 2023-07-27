Зеленский хочет, чтобы выезды депутатов за границу проверялись "до секунды"

Президент Украины заявил, что "если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после скандалов с выездом должностных лиц за границу заявил, что планы депутатов и чиновников выехать за рубеж должны проверяться до секунды.

"Каждое намерение любого чиновника куда-то уехать за границу, любого депутата, следует проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Президент назвал справедливым досрочное прекращение полномочий депутата фракции "Слуга народа" Юрия Аристова.

Аристов оказался в центре скандала после того, как украинские СМИ опубликовали его фотографии на отдыхе в одном из отелей Мальдивских островов. 25 июля ему пригрозили лишением мандата, уже к вечеру он подал заявление о сложении полномочий. 27 июля Верховная рада досрочно прекратила депутатские полномочия Аристова. Как отмечают украинские СМИ, до избрания в Раду Аристов был деловым партнером Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.

Перед этим из страны по справке об инвалидности выехал глава компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, затем он покорил Эверест. Кроме того, журналисты нашли у Кушнира виллу на Лазурном Берегу.

На фоне скандалов Зеленский 25 июля обратился ко всем депутатам и чиновникам с требованием работать на территории страны. На следующий день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские пограничники получили распоряжение о запрете выезда всех чиновников и депутатов без санкции офиса Зеленского.