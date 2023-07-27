В Белом доме заявили об отсутствии вероятности того, что Байден помилует сына

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее сказала, что администрация президента дает министерству юстиции "право быть независимым и уважает верховенство закона"

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии вероятности того, что президент США Джо Байден может помиловать своего сына Хантера Байдена.

"Нет", - ответила Жан-Пьер, когда на регулярном брифинге для журналистов ее спросили, есть ли шансы на то, что глава государства в итоге помилует сына. Обсуждать эту тему подробнее она отказалась.

Как ранее отметила пресс-секретарь, Белый дом считает ситуацию вокруг сделки Хантера Байдена со следствием "частным делом". Жан-Пьер также сказала, что администрация Байдена дает министерству юстиции "право быть независимым и уважает верховенство закона", добавив, что президент и его супруга поддерживают сына в стремлении наладить свою жизнь.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на представителей обеих сторон, что достигнутая в июне сделка между Хантером Байденом и следствием сорвалась после того, как на заседании суда в штате Делавэр судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения. Позднее CNN уточнил, что стороны в ходе заседания договорились об условиях "ограниченной сделки", которая не исключала бы возможности выдвижения дополнительных обвинений в адрес Хантера Байдена, по-прежнему намеревавшегося признать вину в неуплате налогов.

Тем не менее, как указывает агентство Associated Press, судья не согласилась утверждать пересмотренную сделку на заседании в среду, дав сторонам 30 дней на то, чтобы "объяснить, почему она должна принять" их договоренности. Сын президента США на заседании в среду вину не признал. Сторона обвинения в суде отметила, что расследование в отношении него продолжается.