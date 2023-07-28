Марокко осуждает вторжения некоторых израильских официальных лиц в мечеть Аль-Акса

МИД страны призвал к сохранению утвержденного правового и исторического статуса города Иерусалим и мечети Аль-Акса, а также к недопущению любых форм провокаций

РАБАТ, 28 июля. /ТАСС/. Марокко осуждает продолжающиеся вторжения некоторых израильских официальных лиц, а также отдельных экстремистов из числа их сторонников в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и на ее эспланаду. Об этом сообщили в МИД страны.

"Марокко вновь заявляет о своем полном неприятии любых односторонних действий, направленных на подрыв усилий по умиротворению, призывает к сохранению утвержденного правового и исторического статуса города Иерусалим и мечети Аль-Акса, а также к недопущению любых форм эскалации и провокаций", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее израильская радиостанция Kan сообщила, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир посетил Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. Радио отмечает, что это уже третье восхождение министра на Храмовую гору в этом году. Действующий израильский кабмин был приведен к присяге в конце декабря 2022 года, Бен-Гвир первый раз посетил Храмовую гору в январе, второй - в мае.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Совет Безопасности ООН отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал членов организации вывести свои диппредставительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года).

Марокко выступает за достижение урегулирования палестинского вопроса в соответствии с принципом сосуществования двух государств - Государства Израиль и независимого Государства Палестина в границах июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Марокканские власти традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы "Города трех религий" - Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлено сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как сосредоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.