Россия воздержалась от голосования в СБ ООН по вопросу о санкциях в отношении ЦАР

За продление ограничительных мер, подразумевающих в том числе ограничения на поставки оружия, высказались 13 членов Совбеза из 15

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Россия на заседании Совета Безопасности ООН воздержалась от голосования по проекту резолюции о продлении санкционного режима в отношении Центрально-Африканской Республики (ЦАР). За пролонгацию ограничительных мер до 31 июля 2024 года высказались 13 членов Совбеза, Китай принял аналогичное российскому решение.

"Российская Федерация воздержалась по подготовленному Францией проекту резолюции о продлении санкционного режима в отношении ЦАР, - сказал в своем выступлении на заседании Совбеза после голосования первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. - В ходе работы над этим документом мы четко обозначили свою позицию о том, что СБ ООН необходимо, наконец, отреагировать на неоднократные и абсолютно оправданные просьбы правительства ЦАР об отмене оружейного эмбарго <...>. Сожалеем, что наши соответствующие предложения к проекту документа не были приняты. Были также проигнорированы наши основанные на согласованном языке и имеющие принципиальное значение правки к гуманитарным элементам текста".

Дипломат отметил, что оружейное эмбарго сковывает усилия Банги по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, "одновременно не имея никакой добавленной стоимости с точки зрения препятствования поставкам вооружений боевикам". "Не считаем такой подход конструктивным, в том числе и для обеспечения эффективности режимов санкций. Тем не менее при принятии окончательного решения по голосованию мы сочли необходимым учесть позицию африканских членов СБ", - сказал он. Полянский добавил, что Россия продолжит оказание поддержки ЦАР на двусторонней основе, включая повышение боеспособности вооруженных сил, подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также предоставление помощи гуманитарного характера.

Санкции в отношении ЦАР, подразумевающие в том числе ограничения на поставки оружия, действуют с 2014 года.