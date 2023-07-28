Страны Персидского залива заявили о необходимости возобновления зерновой сделки

Восстановление действия инициативы нужно для обеспечения продовольственной безопасности нуждающихся стран

ДУБАЙ, 28 июля. /ТАСС/. Страны Персидского залива настаивают на необходимости возобновления зерновой сделки. Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мухаммед аль-Будайви на встрече с послом Украины в Саудовской Аравии Анатолием Петренко.

"Члены ССАГПЗ поддерживают мирные усилия, направленные на урегулирование российско-украинского кризиса, а также подчеркивают важность возобновления соглашения об экспорте зерна из России и с Украины по Черному морю, что необходимо для обеспечения продовольственной безопасности нуждающихся стран", - приводятся слова аль-Будайви в сообщении секретариата региональной организации.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть договоренностей так и не была выполнена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ готова вернуться к сделке, но лишь когда относящаяся к Москве часть соглашения будет воплощена в жизнь.