Постпред США призвала СБ ООН отреагировать на события в Нигере

По мнению Линды Томас-Гринфилд, Совбез должен предпринять шаги для деэскалации напряженности, недопущения вреда гражданскому населению и поддержания конституционного порядка

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Совет Безопасности всемирной организации отреагировать на военный переворот в Нигере.

"Сегодня я провела разговор с президентом Нигера [Мохамедом] Базумом, чтобы подтвердить непреклонную поддержку США нигерской демократии, - написала она в четверг на своей странице в Twitter. - Мы резко осуждаем любые попытки силового захвата власти. Совет Безопасности ООН должен предпринять шаги для деэскалации напряженности, недопущения вреда гражданскому населению и поддержания конституционного порядка".

Мятежники объявили вечером 26 июля об отстранении Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики и приостановке действия конституции. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти. В своем заявлении, распространенном в эфире местного телевидения, мятежники гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также они объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00, а работа всех учреждений в стране приостановлена.